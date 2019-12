Itanajama Akeri zur Miss Saarland 2020 gekürt

08.12.2019, 16:40 Uhr | dpa

Itanajama Akeri ist Miss Saarland 2020. Die 23-Jährige setzte sich gegen neun Konkurrentinnen durch und vertritt das Bundesland bei der Miss-Germany-Wahl im Februar 2020, wie der Veranstalter, die Miss Germany Corporation (MGC) aus Oldenburg, am Sonntag mitteilte. Akeri kommt aus Saarbrücken und arbeitet als Krankenschwester. Für Rheinland-Pfalz tritt die 29-jährige Dajana Krüger an.

Gemeinsam mit den Gewinnerinnen aus den anderen 15 Bundesländern wird sie nun in einem Camp auf die Miss-Germany-Wahl vorbereitet. Die Siegerin wird am 15. Februar 2020 im Europapark gekürt. Insgesamt nahmen nach Angaben der Organisatoren bundesweit mehr als 7500 Frauen zwischen 18 und 39 Jahren an dem Wettbewerb teil.