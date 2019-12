Dessau-Roßlau

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Betonmast

08.12.2019, 16:55 Uhr | dpa

Ein Mann ist mit seinem Auto in Dessau-Roßlau gegen einen Betonmast geprallt und tödlich verletzt worden. Der 75 Jahre alte Sachsen-Anhalter starb am Sonntagmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der Mann mit seinem Auto im Ortsteil Roßlau nach links von der Straße abgekommen und gegen den am Straßenrand stehenden Betonmast geprallt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss laut Polizei noch ermittelt werden.