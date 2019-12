Potsdam

Auf schlafende Partnerin eingestochen: Prozessbeginn

09.12.2019, 00:52 Uhr | dpa

Mit drei Messern soll er versucht haben, seine schlafende Partnerin zu töten: Am Potsdamer Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 37-Jährigen wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Nacht auf den 10. April versucht zu haben, die Frau nachts "durch eine Vielzahl von Messerstichen in Rücken und vorderen Oberkörper zu töten".

Weil die neunjährige Tochter der beiden ihrer Mutter zur Hilfe kam und den Notarzt rief, überlebte die Frau. Durch die Tat habe die Geschädigte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Sie musste nach Angaben des Gerichtes mehrstündig notoperiert werden. Das Motiv soll laut Anklage die beabsichtigte Trennung der Geschädigten vom Angeklagten gewesen sein. Zum ersten Prozesstag hat das Gericht drei Polizisten als Zeugen geladen. Insgesamt sind zehn Verhandlungstage bis zum 10. Februar 2020 angesetzt.