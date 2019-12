Torgelow

Mordprozess Leonie: Angeklagter Stiefvater will sich äußern

09.12.2019, 00:57 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie am Landgericht Neubrandenburg will sich am heutigen Montag erstmals der angeklagte Stiefvater äußern. Das hatten seine beiden Verteidiger angekündigt. Sie hatten aber noch offen gelassen, ob eine vorbereitete Erklärung verlesen wird oder der 28-Jährige auch Fragen der Prozessbeteiligten beantwortet.

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es starb. Auch den zweijährigen Bruder soll der Mann mehrfach misshandelt haben.

Bei Vernehmungen hatte er Misshandlungen bestritten und erklärt, dass Leonie nachmittags eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt sei. Das bezweifeln Ermittler aber. Die Mutter hatte den Angeklagten hinter verschlossenen Türen nach Angaben von Prozessbeteiligten zuletzt stark belastet und von einer "Spirale der Gewalt" in der Familie gesprochen. Auch gegen sie wird noch ermittelt. Das Paar war Mitte 2018 von Wolgast nach Torgelow gezogen.