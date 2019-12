Schwäbisch Gmünd

Frau wird von Auto erfasst und stirbt

09.12.2019, 05:55 Uhr | dpa

Eine 63 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Frau hatte am Sonntagabend an einer Stelle ohne Fußgängerüberweg von einer Straßenseite zur anderen gelangen wollen, wie die Polizei mitteilte. Ein 23 Jahre alter Fahrer übersah die Frau in der Dunkelheit und erfasste sie mit seinem Wagen. Sie starb noch an der Unfallstelle.