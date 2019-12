Bendorf

Mann bedroht Freundin mit Messer: Vorläufig festgenommen

09.12.2019, 08:16 Uhr | dpa

Ein 47-Jähriger soll seine 40 Jahre alte Freundin in deren gemeinsamer Wohnung in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) mit einem Springmesser bedroht und anschließend Widerstand gegen die Polizei geleistet haben. Der aggressive und erheblich alkoholisierte Mann wurde überwältigt und in der Nacht auf Montag vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die unverletzte Frau sei nach der Bedrohung aus der Wohnung geflüchtet.