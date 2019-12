Osnabrück

Autofahrer prallt gegen Ampelmast

09.12.2019, 08:18 Uhr | dpa

Ein Mann in Osnabrück ist am Montagmorgen mit seinem Wagen gegen einen Ampelmasten geprallt und dabei schwer verletzt worden. Zuvor habe er das Bewusstsein verloren, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein erheblicher Schaden. Auch der beschädigte Ampelmast musste gesichert und überprüft werden.