Torgau

Drei Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

09.12.2019, 08:44 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Torgau sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Kinder und ein Erwachsener wurden im Krankenhaus ambulant wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Sonntagabend in einer leerstehenden Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus und die Feuerwehr löscht den Brand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.