Gera

Geraer Landgericht spricht junge Irakerin frei

09.12.2019, 14:28 Uhr | dpa

Im Prozess um einen versuchten Mord im Juni 2017 in Jena ist die angeklagte Irakerin freigesprochen worden. Der 21-Jährigen habe keine Beteiligung am Mordversuch an ihrem Ex-Freund nachgewiesen werden können, urteilte das Landgericht Gera am Montag. Die Richter folgten damit dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf eine fünfjährige Haftstrafe wegen gemeinschaftlichen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung plädiert.

Der jungen Frau war vorgeworfen worden, ihren Ex-Freund an das Saaleufer gelockt zu haben. Dort soll ihr Onkel gelauert und ihm von hinten einen Strick um den Hals gezogen und zugestochen haben. Anlass für den Angriff soll gewesen sein, dass die Familie die Beziehung der beiden abgelehnt hatte. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Der Onkel der 21-Jährigen ist abgetaucht.