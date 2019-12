Geesthacht

Polizei erwischt 62-Jährige beim Zerteilen von Heroin

09.12.2019, 15:53 Uhr | dpa

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine 62 Jahre alte Frau aus Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg nach eigenen Angeben als Drogendealerin überführt. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Geesthacht war die 62-Jährige gerade dabei, ein Heroinstück zu zerlegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem seien bei der Durchsuchung am vergangenen Donnerstag Heroin im dreistelligen Grammbereich, kleinere Mengen Cannabisblüten sowie Haschisch sichergestellt worden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde die Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen, gegen sie wird jedoch weiter ermittelt. Die Frau war durch Hinweise auf ihre verdächtigen Aktivitäten ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten.