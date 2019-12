Brake (Unterweser)

Einsturzgefährdete Kirche wird stabilisiert

09.12.2019, 17:08 Uhr | dpa

An der einsturzgefährdeten Christuskirche in Brake haben am Montag die Arbeiten zur Stabilisierung des Gebäudes begonnen. Dazu werden die außenliegenden Holzträger des Zeltdachbaus von 1965 mit einem Betonmantel umgeben, wie Bürgermeister Michael Kurz (SPD) mitteilte. Diese Arbeit werde etwa eine Woche dauern. Nach dem Austrocknen des Betons könnte die Kirche mit Gemeindezentrum und kirchlicher Kita wieder freigegeben werden.

Ein Krisenstab in der Stadt an der Unterweser entschied aber, die Straße neben der Kirche noch bis zum kommenden Sonntag gesperrt zu lassen. In den Nächten werde jeweils starker Wind erwartet, der die Kirche und den angrenzenden Glockenturm gefährden könnte, sagte Kurz. Experten hatten Anfang vergangener Woche festgestellt, dass die Christuskirche baufällig ist, und sie sofort geschlossen.