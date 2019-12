Rostock

Neue Schiffbaureihe bei MV Werften: Beschäftigung bis 2024

09.12.2019, 17:59 Uhr | dpa

Der MV-Werften-Eigner und Vorstandschef des Genting-Konzerns, Tan Sri Lim Kok Thay, hat den Bau einer neuer Schiffsreihe angekündigt. Es handele sich um die Universal Klasse, mit der ein Kreuzfahrturlaub für rund 2000 Passagiere in die Nähe von Urlaub auf dem Land gerückt werden soll, sagte er am Montag bei der Kiellegung für das zweite Kreuzfahrtschiff der Global Klasse in Rostock-Warnemünde. Dieses zweite Global-Schiff ist nahezu baugleich mit der "Global Dream", deren Mittelteil vor gut zwei Wochen in einer spektakulären Aktion von Warnemünde nach Wismar geschleppt wurde.

"Nach der Lieferung der beiden Global-Klasse-Schiffe, den größten je in Deutschland gebauten Schiffen, werden wir unsere Erfahrung beim Bau der Universal-Schiffe einbringen", sagte MV-Werften-Geschäftsführer Peter Fetten. Die Aufträge reichten bis ins Jahr 2024 und brächten Vollbeschäftigung.