Augsburg

FC Augsburg bezieht Winter-Trainingslager auf Malta

09.12.2019, 18:18 Uhr | dpa

Der FC Augsburg bereitet sich in diesem Winter auf Malta auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Das gab der Verein am Montagabend bekannt. Das Team von Coach Martin Schmidt bezieht demnach vom 5. bis 11. Januar ein Trainingslager auf der Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika.

Noch nicht terminiert waren zunächst mögliche Testspiele in der Zeit. Auch der Zeitpunkt des Trainingsauftakts nach dem Weihnachtsurlaub war offen. Die Schwaben starten am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die zweite Hälfte der Meisterschaft.