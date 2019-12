Paderborn

Stürmer Khiry Shelton kehrt von Paderborn in die USA zurück

09.12.2019, 20:15 Uhr | dpa

US-Stürmer Khiry Shelton kehrt nach nur einem Jahr vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn zum Major-League-Soccer-Club Sporting Kansas City zurück. Das gaben die Amerikaner am Montagabend bekannt. Der 26 Jahre alte Angreifer unterschrieb bei seinem ehemaligen und zukünftigen Verein einen Dreijahresvertrag plus Option für eine vierte Saison. Shelton war erst im Januar nach Paderborn gewechselt, kam für den Bundesliga-Aufsteiger aber insgesamt nur sechs Mal als Einwechselspieler zum Einsatz: je zwei Mal in der Ersten und Zweiten Liga sowie im DFB-Pokal.