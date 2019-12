Renningen

Autofahrer bei Frontalzusammenstoß nahe Renningen getötet

09.12.2019, 21:35 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist beim Überholen auf einer Bundesstraße bei Renningen nördlich von Sindelfingen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt und ums Leben gekommen. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall am Montagabend auf der B464 in seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg berichtete. Die 52-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos kam demnach schwer verletzt in eine Klinik. Die Strecke war am Abend wegen der Bergungsarbeiten und Ermittlungen voll gesperrt. An der Unfallstelle waren fünf Feuerwehrfahrzeuge mit 25 Mann, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt und fünf Einsatzfahrzeuge der Polizei.