Wiesbaden

Regierungserklärung von Digitalministerin im Landtag

10.12.2019, 02:54 Uhr | dpa

Digitalministerin Kristina Sinemus wird zum Auftakt der viertägigen Sitzung des hessischen Landtags heute eine Regierungserklärung halten. Die parteilose Politikerin will dabei die Strategie ihres Hauses in der laufenden Legislaturperiode skizzieren und Förderprogramme vorstellen. Die Regierungserklärung hat den Titel "Hessen gestaltet die Zukunft: Digitaler Wandel für und mit den Menschen".

Am ersten Tag der Plenarwoche steht in Wiesbaden auch eine Debatte um die geplante Gesetzänderung bei der Lebensmittelüberwachung auf der Tagesordnung. Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) will als Konsequenz aus dem Wurstskandal bei dem nordhessischen Hersteller Wilke mit Krankheits- und Todesfällen deutlich mehr Kompetenzen und ein uneingeschränktes Weisungsrecht für das Land festschreiben lassen. Bislang sind die kommunalen Behörden dafür zuständig.

Die Abgeordneten wollen ferner über die geplante Neuregelung des Ladenöffnungsgesetzes sowie gesetzliche Änderungen beim Landesblindengeld diskutieren. Eine Verabschiedung der Gesetze ist nicht schon am Dienstag, sondern erst für diesen Donnerstag zu erwarten.