Birstein

Zeugen melden Hilferufe: Suche mit Hunden und Hubschrauber

10.12.2019, 06:56 Uhr | dpa

Angebliche Hilferufe in einem Wald bei Birstein (Main-Kinzig-Kreis) haben eine stundenlange Suchaktion der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten angegeben, Rufe gehört zu haben, wie ein Polizeisprecher in Offenbach am Dienstag sagte. Die Suche am Montagabend mit drei Streifenwagenbesatzungen, einer Rettungshundestaffel mit 14 Hunden und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Der Hubschrauber überflog das Gebiet und suchte es mit einer Wärmebildkamera ab. Zwei Zeugen hatten sich am Abend an einem angrenzenden Sportplatz aufgehalten und von den Hilferufen berichtet. Die Suche dauerte rund sechs Stunden bis zum späten Abend.