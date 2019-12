Offenbach am Main

Dienstag heiter bis wolkig: Keine Werte unter null Grad

10.12.2019, 07:07 Uhr | dpa

Zwei herbstlich verfärbte Blätter hängen noch an einem Baum in der Mainzer Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Dienstag wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist heiter bis wolkig und trocken. Dazu weht tagsüber ein schwacher bis mäßiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen berichtete. Es werden Höchstwerte von vier bis sieben Grad erwartet. Am Abend wird der Wind stärker und weht auch bis zum Mittwochmittag noch mit starken Böen. Dazu soll es am Mittwoch regnen. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf drei bis sechs Grad.

Wirklich frostige Werte sind vorerst aber nicht in Sicht: Am Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu sieben Grad - und zum Start in die kommende Woche könnten den Angaben zufolge sogar bis zu zehn Grad erreicht werden.