Halle (Saale)

Jedes 14. Unternehmen hat keinen Internetzugang

10.12.2019, 11:32 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt haben aktuell sieben Prozent der Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten keinen Internetzugang. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Bundesweit liege der Anteil der Betriebe ohne Onlinezugang bei fünf Prozent. Bei der ersten Erhebung dieser Art im Jahr 2011 hätten 73 Prozent der Unternehmen angegeben, einen Internetanschluss zu haben, deutschlandweit 82 Prozent. Damit habe Sachsen-Anhalt den Abstand zum Bundesschnitt deutlich reduzieren können. Über eine eigene Website verfügen den Statistikern zufolge derzeit 63 Prozent der Unternehmen mit 10 oder mehr Mitarbeitern, bundesweit seien es 69 Prozent.