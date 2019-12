Karlsbad

Diebe stehlen leeren Tresor

10.12.2019, 13:15 Uhr | dpa

Pech hatten Diebe in Karlsbad (Kreis Karlsruhe): Sie sind in ein Altenheim eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen - der jedoch war vollkommen leer. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag waren die Unbekannten vermutlich am Wochenende über ein Fenster in die Büroräume der Seniorenresidenz eingestiegen. In Schränken und Schubladen suchten sie nach Wertgegenständen. Schließlich rissen sie einen Tresor von der Wand und flüchteten mit ihrer wertlosen Beute durchs Fenster.