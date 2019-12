Gersthofen

Mehr als 100 Katalysatoren aus abgestellten Autos gestohlen

10.12.2019, 15:57 Uhr | dpa

Mehr als 100 Autos haben Unbekannte auf einem Werksgelände in Gersthofen (Landkreis Augsburg) auseinandergebaut und die Katalysatoren geklaut. Die Diebe erbeuteten dabei Teile im Wert einer sechsstelligen Summe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unbekannten hätten die Katalysatoren wohl in den Nächten zwischen Mittwoch und Freitag aus den abgestellten Neuwagen ausgebaut. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, war zunächst unklar.