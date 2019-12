Hillesheim

Putzwagen gerät in Brand: 19 Verletzte durch Rauchgas

10.12.2019, 18:14 Uhr | dpa

In einem Seniorenheim in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) ist am Dienstag ein Putzwagen in Brand geraten. Das Feuer wurde laut Polizei schnell gelöscht, dennoch erlitten 19 Personen Rauchgasvergiftungen und mussten ärztlich versorgt werden. Das Gebäude habe nicht gebrannt, es seien vermutlich auch keine Schäden daran entstanden. Warum der Wagen in Brand geriet, war zunächst unklar.