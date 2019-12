Décines-Charpieu

Leipzig-Coach Nagelsmann schont drei Stammkräfte in Lyon

10.12.2019, 20:17 Uhr | dpa

RB Leipzig geht ohne drei Stammspieler in sein letztes Gruppenspiel in der Champions League. Bei Olympique Lyon schonte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg und Konrad Laimer. Für das Duo rückten Marcelo Saracchi, Amadou Haidara und Christopher Nkunku in die Startelf. Zudem stürmte Yussuf Poulsen nach überstandener Verletzung wieder neben Nationalspieler Timo Werner.