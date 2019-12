Grevenbroich

Autofahrer wohl eingeschlafen: Zwei Verletzte bei Kollision

11.12.2019, 06:01 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Mann war am Dienstagabend wohl kurz hinterm Steuer eingeschlafen und so in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Die 30-jährige Fahrerin des anderen Autos und er wurden in Krankenhäuser gebracht.