Osnabrück

Mordfall nach 24 Jahren vor Gericht: Angeklagter schweigt

11.12.2019, 10:46 Uhr | dpa

Ein bislang unaufgeklärter Mordfall kommt nach mehr als 24 Jahren vor Gericht: Zum Prozessbeginn hat der Angeklagte am Landgericht Osnabrück Aussagen zu dem Mord an einer jungen Frau im Emsland verweigert. Er wolle sich zum Tatvorwurf nicht äußern, sagte der 65 Jahre alte Mann am Mittwoch. Er beantwortete aber Fragen zu seinem privaten und beruflichen Werdegang.

Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte ist Deutscher und wurde 1954 in Gelsenkirchen geboren. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 22. August 1995 eine damals 24 Jahre alte Frau auf ihrem Heimweg von einer Kirmes in Sögel frühmorgens überfallen zu haben, um sie zu vergewaltigen. Das Opfer wehrte sich heftig, zur Vergewaltigung kam es nicht. Um die Straftat zu verdecken, habe er die 24-Jährige schließlich mit ihrem eigenen Pullover erdrosselt.

Der Angeklagte kam aufgrund neuer DNA-Untersuchungen ins Visier der Polizei, nachdem an der Kleidung des Opfers genetische Spuren festgestellt worden waren. Anfang 2018 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.