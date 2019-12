Landau in der Pfalz

Keine Noroviren im Essen: Ursache für Erkrankung unklar

11.12.2019, 14:57 Uhr | dpa

Nach der Erkrankung von Kindern an Schulen und Kindergärten im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau ist die Ursache weiter unklar. "In den untersuchten Essenproben wurden keine Noroviren nachgewiesen", teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

"Auf welchem Wege sich die Erkrankten mit Noroviren angesteckt haben könnten, wird weiter untersucht." Derzeit führe das Gesundheitsamt mit Unterstützung des Landesuntersuchungsamtes und des Veterinäramtes eine epidemiologische Ausbruchsuntersuchung mittels Fragebogen durch.

In der vorvergangenen Woche war bekannt geworden, dass mehr als 250 Kinder in der Region unter Erbrechen und Durchfall leiden.