Bad Berka

Cloud für den Unterricht soll an Thüringer Schulen kommen

11.12.2019, 16:36 Uhr | dpa

Schulen in Thüringen sollen vom kommenden Jahr an auf einen virtuellen Speicher für Unterrichtsmaterialien zugreifen können. Über diese Schulcloud sollen Schüler und Lehrer auf digitale Inhalte zurückgreifen und diese am Computer oder Tablet nutzen können, wie das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) am Mittwoch mitteilte.

Die Cloud, die über das Thüringer Schulportal erreichbar sein wird, werde zunächst in 20 Schulen getestet, auch fünf Spezialgymnasien und Einrichtungen der Lehrerbildung arbeiten testweise damit. Entwickelt wird die Technologie vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, das Geld dafür aus dem Digitalpakt Schule erhält.