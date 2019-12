Nordhausen

Fußball-Verband zieht Regionalligist Nordhausen Punkte ab

11.12.2019, 17:53 Uhr | dpa

Dem Fußball-Regionalligisten Wacker Nordhausen werden in der Nordost-Staffel neun Punkte abgezogen. Der Verein hatte am Dienstag den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) informiert, dass man am Montag den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt habe, wie der NOFV am Mittwochnachmittag mitteilte. Gemäß der Spielordnung des NOFV § 6 Ziffer 7. Werden dann der "klassenhöchsten Mannschaft" des Vereins "neun Gewinnpunkte in der Regionalliga mit sofortiger Wirkung" aberkannt.

Wacker Nordhausen hat nach 18 Spieltagen in der vierten Liga 30 Punkte erzielt und liegt auf Platz fünf, neun Zähler hinter dem Tabellenführer Energie Cottbus. Nach Abzug der neun Punkte rutschen die Thüringer auf den elften Rang vor den punktgleichen Berliner AK und ZFC Meuselwitz.

Wacker Nordhausen soll laut letztem Jahresbericht mehr als neun Millionen Euro Schulden haben. Vizepräsident Hans-Joachim Junker hatte mit einem weiteren Vorstandsmitglied die Mannschaft bereits am vergangenen Mittwoch über die kritische Lage informiert.

Richtungsweisend wird die Mitgliederversammlung und Neuwahl eines Präsidium im Januar 2020. Der Fokus wird in Zukunft auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Hier erfüllt der Verein nach Ansicht des Präsidiums eine wichtige soziale Funktion, da mittlerweile rund 250 Kinder und Jugendlichen in allen Altersklassen das Fußball-Handwerk erlernen. Erste Anzeichen der Unterstützung durch Sponsoren, aber auch engagierten Eltern gibt es, teilte der Club mit.