Lutherstadt Eisleben

Alkoholisierte Mutter will mit Kleinkind im Auto wegfahren

11.12.2019, 17:55 Uhr | dpa

Eine stark alkoholisierte Frau ist in Eisleben daran gehindert worden, mit ihrem dreijährigen Kind im Auto wegzufahren. Mitarbeiter eines Geschäfts hätten die 32-Jährige am Mittwochmittag beim Einkaufen beobachtet, teilte die Polizei mit. Dabei hätten sie bereits im Laden gemerkt, dass die Frau viel Alkohol getrunken hatte. Sie folgten der Mutter den Angaben zufolge bis auf den Parkplatz. Alarmierte Polizeibeamte nahmen der Frau schließlich den Führerschein ab und übergaben das Kind an den herbeigerufenen Vater.