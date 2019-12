Mönchengladbach

Punkt genügt: Gladbach kämpft ums Weiterkommen in Europa

12.12.2019, 03:31 Uhr | dpa

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach kämpft um das Weiterkommen in der Fußball-Europa-League. Gegen den türkischen Club Basaksehir FK aus dem Großraum Istanbul benötigt die Borussia heute (21.00 Uhr) noch einen Punkt. Mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Marco Rose sicher Gruppensieger. Dann bekämen die Gladbacher in der ersten K.o.-Runde Ende Februar einen vermeintlich leichteren Gegner zugelost und hätten im Rückspiel Heimrecht. Personell stehen nahezu alle Spieler zur Verfügung. Rose kündigte daher an, dass es Überraschungen in der Startelf geben könnte.