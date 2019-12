Schnee sorgt für Probleme im Berufsverkehr

12.12.2019, 05:31 Uhr | dpa

Schnee und Glätte haben am Mittwochabend in Wiesbaden und Umgebung für Probleme im Berufsverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren sich in der Landeshauptstadt mehrere Fahrzeuge fest. Auf der Autobahn 66 rutschte ein Auto bei Erbenheim in die Leitplanke und drehte sich. Bei Bad Soden am Taunus geriet ein Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. In Hofheim rutschte ein Auto auf glatter Fahrbahn in einen wartenden Bus. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Der Feierabendverkehr kam rund um das gesamte Feldberggebiet nur noch stockend voran. Ein Schwertransport von der A661 zum Windpark wurde aufgrund der Witterung kurzfristig abgesagt.