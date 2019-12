Michelstadt

Taxifahrerin im Odenwald ausgeraubt

12.12.2019, 06:20 Uhr | dpa

Eine 52 Jahre alte Taxifahrerin ist in Michelstadt im Odenwald von einem Fahrgast ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt ihr der Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Gegenstand gegen den Hals und forderte sie auf, in einen Waldweg zu fahren. Dort verlangte er die Geldbörse der Taxifahrerin und flüchtete mit dem Geld. Die Polizei suchte den Räuber vergeblich.