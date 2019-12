Oranienburg

Zugverkehr eingeschränkt: Bombenentschärfung in Oranienburg

12.12.2019, 07:17 Uhr | dpa

Die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe am Donnerstag betrifft auch Bahnreisende und Pendler. Fahrgäste der S-Bahnlinie 1 müssen ab dem Morgen zwischen Oranienburg und Birkenwerder auf Ersatzbusse ausweichen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Ersatzverkehr kann den S-Bahnhof Lehnitz nicht anfahren, da dieser im Sperrkreis von rund 1000 Metern um den Fundort der Bombe liegt. Die letzten Züge sollen vor 8.00 Uhr fahren.

Ab circa 10.00 Uhr kommt es auch im Regional- und Fernverkehr zu Unterbrechungen. Fahrgäste der Linie RE5 in Richtung Norden müssen in Oranienburg ebenfalls auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. In der Gegenrichtung fahren die Züge nur bis Berlin-Gesundbrunnen. Von dort fährt die S1 sie nach Birkenwerder. Züge der Linie RB 20 beginnen und enden in Birkenwerder. Hier besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Oranienburg.

Nachmittags ab 15.30 Uhr sollen die Züge voraussichtlich wieder ohne Einschränkungen rollen.