Dreieich

Sportwagen prallt gegen Baum: Zwei 23-Jährige verletzt

12.12.2019, 07:21 Uhr | dpa

Zwei 23 Jahre alte Männer sind bei einem Autounfall in Dreieich (Landkreis Offenbach) schwer verletzt worden. Der Fahrer des Sportwagens war nach einem Überholmanöver am Mittwochabend von der nassen Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 22 000 Euro, der Sportwagen musste abgeschleppt werden. Zuerst hatte "hessenschau" berichtet.