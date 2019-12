Bad Sassendorf

NRW-Landwirte kämpfen um Titel: Wer ist der beste Melker?

12.12.2019, 12:20 Uhr | dpa

Landwirtin Vera Grimmann aus Gütersloh ist die beste Melkerin in Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Landwirtschaftskammer NRW am Donnerstag nach einem dreitägigen Wettbewerb mit. Den zweiten Platz teilen sich Anja Evertz aus Erkelenz und Alexander Linsmann aus Balve im Sauerland. Die zwei Damen dürfen ihr Können nun im April beim Bundesmelkwettbewerb in Rheinland-Pfalz erneut unter Beweis stellen.

Unter den Augen mehrerer Juroren hatten sich insgesamt 18 Teilnehmer in Bad Sassendorf im Kreis Soest in den Melkständen gemessen. Bewertet wurden ihre praktische Arbeit, aber auch technisches Verständnis, Milchhygiene und der Umgang mit den Tieren. In NRW halten rund 5460 Landwirte 405 500 Kühe in Ställen und auf der Weide. Eine Kuh gibt pro Jahr im Schnitt etwa 8300 Liter Milch.