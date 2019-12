Magdeburg

Krankenkasse: Zahl der Krankentage am höchsten

12.12.2019, 12:32 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Krankentage von Beschäftigten bundesweit am höchsten. Demnach kamen die Sachsen-Anhalter 2018 im Schnitt auf 24,4 Fehltage wegen einer Erkrankung, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) des Landes in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Damit sei es um die Beschäftigten im Land nicht gut bestellt, hieß es. Die Zahlen gehen laut DGB auf einen aktuellen Gesundheitsreport der Betriebskrankenkasse zurück. In Thüringen und Brandenburg wurden demnach 24,2 Krankentage im Schnitt pro Beschäftigtem gezählt. Die wenigsten Fehltage gab es mit 15,5 in Baden-Württemberg. Die häufigsten Ursache für Krankentage in Sachsen-Anhalt seien Krankschreibung wegen Muskel- und Skelett- sowie Atemwegserkrankungen, hieß es. Aber auch psychische Erkrankungen seien auf dem Vormarsch.