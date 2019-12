Bornheim

Hornbach verkauft ab 2020 kein Feuerwerk mehr

12.12.2019, 17:16 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin in in einem Baumarkt der Firma Hornbach hinter einem Einkaufswagen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Baumarktkette Hornbach mit Sitz im pfälzischen Bornheim wird ab kommendem Jahr keine Silvesterböller mehr verkaufen. In den 96 deutschen und 14 österreichischen Märkten gingen 2019 letztmals Feuerwerksartikel über den Ladentisch, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. In den anderen sieben europäischen Regionen seien diese Artikel schon jetzt nicht mehr erhältlich. Dies sei ein Beitrag zum Tier- und Umweltschutz. Feuerwerksartikel zählten auch nicht zur Kernkompetenz als Bau- und Gartenmarkt. Wie viel Umsatz auf Feuerwerksartikel entfällt, teilte Hornbach nicht mit.

Andere Handelsketten haben ähnliche Entscheidungen getroffen. In Bauhaus-Märkten soll das Böller-Sortiment etwa 2020 unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit überarbeitet werden. Im Lebensmittelhandel verzichten bereits in diesem Jahr einige Filialen von Edeka und Rewe auf Silvesterartikel.