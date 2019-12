Dresden

Dirk Schneider ist neuer Landesbranddirektor in Sachsen

13.12.2019, 08:12 Uhr | dpa

Sachsen bekommt mit Dirk Schneider einen neuen Landesbranddirektor. Innenminister Roland Wöller (CDU) will den 50-Jährigen am Freitagvormittag berufen. Schneider folgt auf René Kraus, der inzwischen zur Berufsfeuerwehr nach Chemnitz gewechselt ist. Der Landesbranddirektor ist im Innenministerium zentraler Ansprechpartner für die Feuerwehren. Schneider verfüge über vielseitige Fachkenntnisse im Brand- und Katastrophenschutz, hieß es. Als eine seiner ersten Aufgaben soll er eine Konzeption zur Waldbrandbekämpfung im Freistaat erarbeiten. In Sachsen gibt es derzeit etwa 45 000 Feuerwehrleute.