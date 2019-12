Kaiserslautern

Fliegerbombe in Kaiserslautern entdeckt

13.12.2019, 13:59 Uhr | dpa

Eine Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei Sondierungsarbeiten in Kaiserslautern ist auf der Fläche westlich des Opel-Werksgeländes erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Verwaltung der pfälzischen Stadt am Freitag mit. Es sei geplant, den 250-Kilogramm-Sprengsatz mit Doppelzünder am Abend gegen 21.00 Uhr zu entschärfen. Zur Sicherheit werde der Bereich 500 Meter um den Fundort evakuiert.

Betroffen seien mehrere Gebäude und ab 20.30 Uhr auch die Autobahn A6, die in beide Richtungen ab den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Ramstein-Miesenbach voll gesperrt werde, hieß es. Nicht betroffen seien die Bahnlinie sowie die westlich und südlich angrenzenden Industrie- und Gewerbegebiete. Bereits im Oktober und im November hatte der Kampfmittelräumdienst dort Blindgänger entschärft.