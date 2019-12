Schönefeld

Enger Zeitplan für Terminal 2 am Hauptstadtflughafen BER

13.12.2019, 18:12 Uhr | dpa

Rund zehn Monate vor der geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am Berliner Stadtrand ist noch offen, ob der ergänzende Terminal 2 (T2) bis dahin fertig ist. Zuletzt habe es an dem Bau, der neben dem Hauptterminal 1 liegt, gute Baufortschritte gegeben, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag. Mehrere Gewerke arbeiteten inzwischen am Wochenende durch, auch über die anstehenden Feiertage. Daher sei er optimistisch, dass T2 bis Ende Oktober 2020 fertig werde. "Eine Garantie dafür kann ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geben."

Die Mitglieder des BER-Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus besichtigten am Freitag in Begleitung Lütke Daldrups die T2-Baustelle sowie den Hauptterminal. Dabei konnten die Abgeordneten auch Bereiche sehen, die für sie bislang nicht zugänglich waren, darunter einen großen Kabelkanal unter dem Flughafen und eine Brandmeldezentrale.

Vor kurzem hatte Lütke Daldrup angekündigt, dass der BER nach zahlreichen Schwierigkeiten nunmehr am 31. Oktober 2020 in Betrieb gehen soll - mit neun Jahren Verzögerung. Der Terminal 2 wurde nachträglich konzipiert, weil der BER bei der Eröffnung bereits zu klein ist, um den erwarteten Zuwachs an Fluggästen zu bewältigen. Baubeginn war erst 2018, die Bauweise ist nach Angaben des Flughafenchefs deutlich einfacher als am Hauptterminal.

Die Kapazität des Hauptterminals T1 wird mit 27 Millionen Passagieren im Jahr angegeben. Im T2 sollen 6 Millionen pro Jahr abfliegen und ankommen. Faktisch ist davon auszugehen, dass auch mehr abgefertigt werden können.