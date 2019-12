Goslar

Niedersachsens einziger Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet

14.12.2019, 03:51 Uhr | dpa

Niedersachsens einziger Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet heute in Goslar: Im ehemaligen Bergwerk Rammelsberg erstrahlen am Samstag und Sonntag unter der Erde Tausende Lichter. Besucher können den alten Stollen in Rundgängen bei Kerzenlicht und Musik besichtigen. Außerdem gibt es oberirdisch weihnachtliche Spezialitäten und zahlreiche Kunsthandwerker, die ihre Produkte anbieten.

Das frühere Bergwerk Rammelsberg gehört zum Unesco-Weltkulturerbe, es steht seit 1992 auf der Liste. Urkundlich erwähnt wurde der Bergbau dort erstmals Ende des 10. Jahrhunderts. In früheren Jahrhunderten diente der Rammelsberg Kaisern und Herzögen als Schatzkammer. Er galt einst als größtes zusammenhängendes Kupfer-, Blei- und Zinklager der Welt. Auch das ebenfalls reichlich gefundene Silber sorgte dafür, dass Goslar im Mittelalter eine reiche Stadt war. Bis zur Stilllegung des Bergwerks im Jahr 1988 wurden dort rund 30 Millionen Tonnen Erz gefördert.