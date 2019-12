Kaiserslautern

Autofahrt eskaliert: Frau bedroht Fahrer mit Winkelschleifer

14.12.2019, 12:25 Uhr | dpa

Eine Frau hat im Streit bei einer Autofahrt in Kaiserslautern mit einem Winkelschleifer den Fahrer bedroht und den Wagen beschädigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stritten sich die 31-Jährige und der 61 Jahre alte Fahrer am Freitagnachmittag zunächst beim Fahren. Der Mann hielt demnach unter einer Autobahnbrücke an. Dort stieg die Frau aus, griff sich den im Auto liegenden Akku-Winkelschleifer, beschädigte den Wagen und bedrohte den Fahrer. Er blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Der 61-Jährige fuhr dann ohne die Frau weiter.