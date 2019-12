Darmstadt

Verletzte bei Unfällen nach Platzregen: A67 blockiert

14.12.2019, 14:06 Uhr | dpa

Bei starkem Regen hat es auf der Autobahn 67 bei Darmstadt gleich mehrere Unfälle mit Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, war die A67 zwischen dem Kreuz Darmstadt und der Anschlussstelle Pfungstadt in Richtung Mannheim blockiert. Der Verkehr wurde demnach über die A5 in Richtung Süden umgeleitet. Einem Sprecher zufolge liefen die Aufräumarbeiten noch. Wie viele Menschen verletzt sind, stand noch nicht fest.