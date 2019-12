Dresden

Dresden will ersten Auswärtssieg bei Kauczinski-Debüt

15.12.2019, 01:02 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will heute beim VfL Osnabrück seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren. "Ich habe das Gefühl, dass am Sonntag alles passieren kann und wir überraschen können", sagte Markus Kauczinski mit Blick auf seine erste Partie als Dynamo-Coach. Das Zweitliga-Schlusslicht hat sieben der letzten neun Partien verloren, Gegner Osnabrück ist dagegen seit sieben Liga-Partien ungeschlagen. Kauczinski muss auf Kapitän Marco Hartmann (Muskelfaserriss), Baris Atik (grippaler Infekt) und Patrick Möschl (Sprunggelenksprobleme) verzichten. Patrick Ebert ist dagegen wieder einsatzbereit und steht laut Kauczinski auch in der Startformation.