Prozess gegen zündelnden Ex-Feuerwehrmann vor Abschluss

16.12.2019, 02:22 Uhr | dpa

Der Prozess gegen einen früheren Feuerwehrmann wegen Brandstiftung vor dem Geraer Landgericht neigt sich dem Ende zu. Nach Abschluss der Beweisaufnahme werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Möglicherweise wird auch noch am selben Tag das Urteil verkündet.

Der 22-Jährige hatte in dem Verfahren gestanden, für eine Brandserie in Großenstein bei Gera verantwortlich zu sein. Zwischen Juli 2018 und Juni 2019 heulte in dem 1200-Einwohner-Ort deshalb immer wieder die Sirene.

Den Flammen fielen kleinere Schuppen und Gartenlauben, die Lagerhalle einer Agrargenossenschaft und ein Sportlerheim zum Opfer. Der Schaden summiert sich laut Staatsanwaltschaft auf mehr als 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Angeklagte gab an, dass er zum Tatzeitpunkt jeweils getrunken hatte.