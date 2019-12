Bayreuth

Urteil nach Messerangriff im Jobcenter Bayreuth erwartet

16.12.2019, 02:32 Uhr | dpa

Im Mordprozess um einen Messerangriff auf drei Mitarbeiter eines Jobcenters in Bayreuth soll heute das Urteil fallen. Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidiger plädierten auf Freispruch, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte. Da die Schuldunfähigkeit des Angeklagten nicht ausschließbar sei, forderten sie eine Unterbringung in einer Psychiatrie.

Der 38-Jährige steht wegen versuchten Mords in einem Fall und versuchten Totschlags in zwei Fällen vor Gericht. Er soll vergangenen März in das Jobcenter gestürmt sein. Mit einem Messer habe er unvermittelt auf einen Mitarbeiter eingestochen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Als zwei Kollegen helfen wollten, habe der Angeklagte auch sie mit einem Messer angegriffen. Die Opfer erlitten den Angaben nach mehrere Schnitt- und Stichverletzungen.

Ein Gutachter habe eine chronische Schizophrenie diagnostiziert, sagte der Gerichtssprecher. Es sei wahrscheinlich, dass der Angeklagte weitere Taten mit Waffen oder Messern begehe - "auch zur Tötung von Menschen". Der Gutachter habe keine Alternative zur Unterbringung in einer Psychiatrie gesehen. Die Öffentlichkeit ist nur zur Urteilsverkündung zugelassen.