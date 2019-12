Eschwege

Methodenmix gegen Wildgänse: Zwischenbilanz durch Biologen

16.12.2019, 02:41 Uhr | dpa

Mit einer Kombination verschiedener Strategien versuchen Biologen, Naturschützer, Jäger, Landwirte und Behörde in Nordhessen Probleme durch Grau- und Nilgänse in den Griff zu bekommen. Einen Zwischenstand des Projekts "Wildgansmanagement im Werratal" wollen die Beteiligten heute in Eschwege geben. Erforscht wird unter anderem die Wirkung von Flächen, auf denen die Gänse durch Abschuss oder das Anbauen bestimmter Pflanzen vertrieben werden. Im Gegenzug wurden auch Gebiete geschaffen, auf denen sie ungestört fressen dürfen. Federführend bei dem Projekt ist die Justus-Liebig-Universität Gießen.