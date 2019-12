Weiterstadt

Auto fährt auf liegengebliebenen Wagen auf: Schwer verletzt

16.12.2019, 09:34 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger ist mit seinem Auto auf der A5 im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf ein liegengebliebenes Fahrzeug aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Sein Wagen überschlug sich zweimal und kam schwer beschädigt zum Stillstand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde nach dem Unfall bei Weiterstadt in der Nacht auf Montag in ein Krankenhaus gebracht. Sein 37-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Warum der Mann auf den Pannenwagen, der wegen eines technischen Defekts liegen geblieben war, aufgefahren war, war zunächst unklar. Die Autobahn musste für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.