Schwerin

Arbeitslosenzahl in MV 2019 unter 60 000 gesunken

16.12.2019, 11:27 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut spürbar gesunken und hat im Jahr 2019 erstmals die Marke von 60 000 unterschritten. Wie die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Montag in Schwerin mitteilte, waren im Nordosten im Jahresdurchschnitt rund 58 500 Menschen arbeitslos gemeldet. Das seien 6500 weniger als im Vorjahr.

Überdurchschnittlich sank laut Statistik die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Dennoch machten sie mit 18 700 Personen immer noch gut ein Drittel aller Arbeitslosen aus. Deshalb würden Integrationsprojekte, mit denen Langzeitarbeitslosen der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht werden sollen, fortgesetzt, kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) an.

Er zeigte sich erfreut darüber, dass sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten niederschlage. Im September verzeichnete mit dem Landkreis Rostock erstmals eine Region im Nordosten eine Arbeitslosenquote unter Bundesdurchschnitt. Dort wurden 4,8 Prozent registriert.

Zudem habe sich der wirtschaftlich eher benachteiligte Landesteil Vorpommern beim Abbau der Arbeitslosigkeit sogar etwas besser entwickelt als Mecklenburg. Für 2020 erwartet Glawe einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, angesichts der weltweit eingetrübten Konjunktur aber nicht mehr so stark wie 2019.