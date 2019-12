Schwerin

Bildschirm am Strandaufgang: Sieger im Digital-Wettbewerb

16.12.2019, 13:47 Uhr | dpa

Sieben Gemeinden an der mecklenburgischen Ostseeküste haben den mit 100 000 Euro dotierten Digitalisierungswettbewerb "Smart tau hus" (Clever zu Hause) des Schweriner Landwirtschaftsministeriums gewonnen. Sie wollen Bildschirme an wichtigen Punkten - zum Beispiel an Strandaufgängen, Bushaltestellen, Gemeindezentren und Tourist-Informationen - aufstellen und dort Informationen der Verwaltung, aber auch Rad- und Wanderkarten, Veranstaltungshinweise und Ferienunterkünfte veröffentlichen.

Über einen Chat-Dienst sollen die Nutzer zudem Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen können, um kleinere Anliegen direkt vorzubringen, hieß es. Nach Angaben des Agrarministeriums vom Montag hatten sich sechs Gemeinden und Gemeindeverbünde an dem erstmals ausgelobten Wettbewerb beteiligt.

Für das Sieger-Projekt haben sich demnach die benachbarten Gemeinden Hohenkirchen, Boltenhagen, Zierow, Damshagen, Gägelow, Klütz und Roggenstorf sowie das Amt Klützer Winkel - alle im Landkreis Nordwestmecklenburg - zusammengeschlossen. Dort leben den Angaben zufolge rund 12 000 Menschen. Hinzu kommen im Sommer Zehntausende Touristen. Neben dem Preisgeld erhält der Sieger eine wissenschaftliche Begleitung durch das Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hofft, dass die "digitalen Schaukästen" auch auf andere Gemeinden übertragbar sind. Die Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Bildschirme könnten durch Werbung örtlicher Unternehmen finanziert werden, sagte er.